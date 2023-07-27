啟德天寰西摩犬放養天台　市民聯署指情況依舊　促愛協警方跟進

啟德沐寧街「天寰」本月被揭有狗主將一隻白色西摩犬放養天台，日曬雨淋亦無人理會，據報有鄰居不忍曾多番勸喻，但不獲狗主理會，遂致電報警。警方與愛協人員曾到場調查，稱確定狗主在單位內，狗隻健康狀況良好，相信不涉虐畜。

有市民及愛狗人士昨日（26日）起就事件發起聯署，指愛協雖多次進入單位勸喻，但情況沒有得到改善，巡查後便會將狗狗放回天台。聯署要求愛協及警方跟進事件，又要求狗主放棄狗隻。《香港01》正就事件向愛協查詢。



聯署信中表示，對涉事單位天台飼養西摩犬一事感到十分憤怒與難過，雖然愛協職員多次進入單位勸喻，但情況沒有得到改善，因為狗主與其家人「走法律罅」，每當有執法人員拜訪就會放狗隻入屋，事後便會將牠放回天台。信中指天氣酷熱下在天台飼養長毛狗是十分不合適及不人道，惟愛協及警方做法令人十分失望，又指相信狗主及其家人行為已構成虐畜。聯署一日內已有逾5,000人參與，稍後將交予相關部門。

有市民早前拍下西摩犬烈日下被放置在住宅天台曝曬的情況，引起網民熱議，批評狗主不人道。（facebook貓貓狗狗保護及領養區(香港)群組圖片）

鄰居馮小姐早前向《香港01》表示，自本年3月開始，見到一隻西摩犬被放在天台，落大雨亦無人理會，狗狗不時慘叫，多戶鄰居投訴反映，均不得要領。本月12日上午警方接獲報案，指她由住所望落對面大廈天台，見到一隻狗狗被戴上口罩，附近沒有水可以飲用，擔心其身體狀況。警方及愛護動物協會人員到場，在單位找到59歲狗主，確定狗隻健康狀況良好，現場有狗屋有水，狗隻可以進入，相信不涉虐畜，列誤會處理。

愛護動物協會曾回覆查詢指，愛協督察當日中午聯同警方到場，但抵達時白色西摩犬已回到屋內，口罩亦已被移除，目測狗隻健康狀況正常，未有中暑跡象。愛協督察觀察天台情況時，指現場有一間狗屋，旁邊有加建上蓋，亦有給予一桶清水，及後提醒狗主由於天氣炎熱，強烈建議及予以警告不應將西摩犬長期放於天台飼養，更不應長時間為狗隻配戴口罩。狗主亦作出承諾，表示會長期開啟進出天台的門，讓狗隻可以自由進出。