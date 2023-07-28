半山豪宅單位煤氣喉被撞斷　揭外籍男疑玩極限運動失手墮樓亡

港島半山發生墮樓案。27日晚上近9時，地里根德閣第3座有住戶報案，指其住宅外牆的煤氣喉懷疑斷裂。消防接報趕至現場，關上煤氣掣以防發生危險，調查期間卻在大廈外，發現一名外籍男子昏迷倒臥天井位置。在場戒備的救護員立即為事主進行檢查，惟已證實當場身亡。警方到場調查，據了解，懷疑該名外籍男事主，較早時在該大廈高處墮下，期間撞斷了涉事單位的外牆煤氣喉。警方正調查其墮樓原因。



消息稱，死者為年約30歲的法國籍男子，並非上址住客。初步不排除有人在上址玩極限運動時，失手墮樓。

警方表示，事主為一名30歲外籍男子。27日晚上8時59分，警方接獲地利根德里14號保安報案，指發現事主倒臥於上址一天井，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，事主現場被證實死亡。人員經初步調查，相信事主從上址一天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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