珍惜生命│黃金泳灘女子蹈海失蹤　海空搜救約1小時獲救昏迷送院亡

屯門發生蹈海自殺案。凌晨近1時，當局接獲來電指，報案人發現一名女子，在黃金泳灘步出海中，蹈海失蹤。大批救援人員包括消防、救護及警員趕至現場搜索，惟未有發現。飛行服務隊直升機亦到達現場上空，用強力射燈協助水面人員搜索。及至凌晨2時許，有警員發現尋獲該名女子在海中心載浮載沉，立即落水將其救上岸，惟昏迷不醒，立即為她進行心外壓，再交由救護員送往屯門醫院搶救。據悉女事主為一名外籍傭工。警方正調查事件。



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警方指，事主為一名外籍女子，42歲。28日凌晨零時57分，警方接獲途人報案，指懷疑有人墮海。人員接報到場，與消防及政府飛行服務隊人員在現場進行搜救。人員其後發現女事主，於黃金泳灘對開約10米海面漂浮。警方將事主救起，昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。警方現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

救援人員為事主進行心外壓搶救。(圖片來源：讀者陳先生提供)

救援人員海空搜救。(圖片來源：讀者陳先生提供)

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