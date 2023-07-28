車cam直擊︱元朗私家車剷行人路撞食肆　途人側身躲避　死裡逃生

昨日（27日）下午1時許，警方接報指，元朗同樂街一輛原本停泊在近金寶樓對開的私家車，先撞向停泊於前面的一輛輕型貨車，繼而撞向一間食品店。有網民今日（28日）上載事發前一刻的車cam片段，發現有女途人與死神「擦身而過」，險被撞倒。



車cam顯示時間為昨日下午12時30分，一名老婦手持膠袋，由畫面右至左橫跨馬路至涉事私家車。她放下膠袋後從車上拿下一個煲，並往安寧路方向離開。相隔約10秒，私家車突然衝前，先撞向前面的輕型貨車，再向左剷上行人路，最後撞到一間食肆的玻璃，期間更差點撞到一名身穿啡色上衣女途人，幸她及時側身躲避，沒有受傷並自行離去。涉事私家車及輕型貨車司機雙雙下車了解，該名拿著煲離開的老婦折返私家車了解情況。有網民留言表示：「啡色衫果（嗰）個我媽咪嚟，琴日差啲嚇死佢。」



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現場所見，店舖有玻璃粉碎，近招牌位置的裝飾被撞爛；放在店外的一些貨品被撞散。據了解，肇事男司機姓鄧（77歲），其車原本停泊在同樂街近金寶樓對開，他開車扭軚時疑踩錯油門，先撞向停泊於前面的一輛輕型貨車，繼而撞向上址店舖。意外後，姓梁（42歲）女職員被翻倒的貨物擊中受輕傷，經即場治理後，拒絕送院；姓鄧司機則輕傷不適，由救護車送往博愛醫院治理。

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