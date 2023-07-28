雷霆2023︱油尖區酒店淪洗黑錢基地　警拘1男1女　涉款$15萬

為響應粵港澳三地聯合行動以打擊有組織犯罪活動及其收入來源，油尖警區情報組根據線報及經深入調查後，油尖警區刑事部昨日（27日）中午展開代號「雷霆2023」（THUNDERBOLT2023）的拘捕行動，於彌敦道一間酒店房間拘捕一名47歲本地男子及一名40歲本地女子，涉嫌「洗黑錢」及串謀「洗黑錢」。人員亦於該酒店房間內搜出7張銀行卡及1部電腦，涉及金額約15萬港元。



初步調查顯示，有犯罪集團涉嫌招募市民賣戶口作清洗黑錢的非法活動，招攬傀儡戶口持有人清洗犯罪得益，並租用區內酒店作營運中心。警方相信該集團曾利用涉案戶口清洗多宗來自社交媒體騙案及電話騙案等的犯罪得益，相關損失約15萬港元。被捕人士現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部份、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。