啟德體育園地盤貨櫃吊運期間　壓毀Tesla私家車

啟德體育園地盤今日（28日）發生貨櫃壓毀Tesla私家車事故，有讀者向《香港01》表示，今日下午4時許於啟德體育園地盤，一輛吊臂車在吊運一個貨櫃期間，貨櫃壓毀一輛Tesla私家車，車頂遭壓毀凹陷。另外有網上片段拍得，吊臂車事後正準備將貨櫃移開，畫面外有人詢問「點解會咁呢？呢個位吊呢？點解喺架車度過嘅？」。



啟德體育園發言人表示，事發於今午約4時45分，沐泰街啟德體育園工地停車場一輛吊臂車按照安全施工程序及在圍封範圍內吊運一個貨櫃期間，貨櫃意外落在一輛停泊在附近的空罝私家車上。工地人員立即安全停止吊運工作，通知公司及相關政府部門後報警。



發言人指事件中無人受傷，啟德體育園有限公司十分關注事件，並已要求承辦商深入調查事件。

文化體育及旅遊局指，今午接獲通報有關事故。事故涉及吊運中的貨櫃意外壓在一輛停泊在圍封範圍內的私家車上。私家車上當時沒有乘客，没有人受傷。局方指事件已根據既定工地意外程序跟進。政府一向重視工地安全，局方已要求地盤承辦商就事故盡快提交報告，解釋事故發生原因，提出改善措施，並作適當跟進，以確保不再發生同類事件。