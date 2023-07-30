土瓜灣灰鸚鵡「奶奶」走失　七旬翁難安寢拒入院盼重逢

土瓜灣一名張姓七旬伯伯上周一（24日）以長鏈帶同飼養5年的灰鸚鵡「milk milk（奶奶）」落街散步，惟橫過馬路時奶奶被大貨車嚇飛，不知所終。張伯偕妻子苦尋個多小時無果，失望而回。張太隨即在網上群組尋雀，喜見一名陳姓女網民同日發文，指在宋皇臺道尋獲一頭失雀。由於失雀與奶奶猶如餅印，故張太立即聯絡對方確認。對方要求提供失雀腳環號碼作比對，但張伯年事已高，記不起來，只能提供奶奶生活影片等。事隔一周，奶奶去向未明，他們又尚未能與該隻失雀見面確認其身份，憂心如焚。張伯終日寢食難安，情緒轉差，他原訂要入院，但稱只有尋回奶奶才能放心住院。張太只好報警求助，同時願意提供報酬，懇請有心人如拾獲奶奶，早日讓人雀團聚。



張太向《香港01》講述事件經過，她指丈夫張先生於5年前以約8000元買入一隻約20日大的灰鸚BB，並命名為「milk milk（奶奶）」，幾年來都只在家中飼養，人雀情深，奶奶亦甚為聰慧，懂得學人說話，更會叫張伯做「爸爸」。約大半年前，張太希望丈夫多走動，鍛鍊一下身體，故丈夫會以長鏈帶同奶奶落街散步。

上周一（24日）上午約8時，張伯如常帶着奶奶從亞皆老街的住所出發，但走至馬頭涌道近家計會，橫過馬路期間，奶奶疑因一輛大貨車駛過而受驚逃脫。張伯心急如焚，立即致電聯絡張太，夫婦二人在街頭苦尋個多小時，但一直沒有發現，當時天時暑熱，兩老無奈打道回府，嘗試於網上尋雀，竟被張太發現在數十分鐘前，即當日上午10時許，一名陳姓女網民於雀鳥群組發文，指在宋皇臺道馬路發現一隻失雀，長相與奶奶相當相似，而且發現的位置與走失地點接近，很大機會便是奶奶，遂立即向對方發訊息了解。

一名陳姓女網民曾於24日上午10時許發文，指在宋皇臺道發現一隻灰鸚。（網上圖片）

對方要求張太提供奶奶的腳環編號以作比對，惟張太坦言，丈夫年事已高，記不到號碼，加上多年來在家中養雀，不曾想過有一天會走失，故向來未有刻意記住號碼。夫婦二人對未能記住號碼感到悔疚，但想盡辦法提供其他證明，遂向對方提供不少奶奶的生活影片，並表明願意提供一切所需的資料，希望先與失雀見面，再作進一步確認，若失雀真的是奶奶，相信牠會認得飼主。

惟夫婦苦候多日，對方以不同說辭推搪，包括擔心有人「白撞」或「混吉」、自己不在港、忙於工作、交給男朋友照顧等，後來更關閉了個人帳戶及曾發過的帖文。夫婦無計可施，遂向一些動物組織求助及報警，希望警方介入，幫忙尋回奶奶。

張太指，她與丈夫自知自己疏忽，未有記妥腳環號碼，散步時亦未能及時捉緊鏈子。丈夫連日來掛心奶奶的下落，鬱鬱寡歡，「一日等一日」，等至睡不著覺，情緒轉差，在未見到奶奶前，不打算按原訂計劃入院。張太深信該名女網民是名「有心人」，否則不會發文尋主，希望對方與她聯絡，好讓夫婦確認失雀是否奶奶。她亦不介意支付報酬，希望任何拾獲奶奶的有心人將牠送回家，讓人雀團聚。