觀塘繞道私家車逆線行駛網片瘋傳　58歲男司機涉危駕被捕

昨日（30日）網上流傳驚險車cam片段，可見一輛白色私家車逆線在觀塘繞道行駛，引起網民嘩然。警方今日（31日）表示，留意到網上短片，顯示一輛私家車昨日由牛頭角宏照道東行，逆線駛上觀塘繞道西行線，對其他道路使用者構成危險。東九龍總區交通部經深入調查後，今午在牛頭角區，以涉嫌「危險駕駛」拘捕一名姓雷（58歲）男司機，他已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。



（Anthony Li ／馬路的事討論區）

相關車cam片段顯示，昨晨7時06分，cam車沿觀塘繞道慢線往土瓜灣方向行駛，期間快線突然出現一輛逆線行駛的白色私家車。當時cam車時速達每小時71公里，如兩車對撼，後果不堪設想。片段引起網民撻伐，不少人炮轟：「呢個位真係可以死人」。

警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，除了妄顧道路使用者的安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

警方重申，危險駕駛行為嚴重危害其他道路使用者的安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。