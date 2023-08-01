警聯入境處反黑工掃黃　拘30人包括20名內地女子

油尖警區聯同入境事務處人員昨日（7月31日）在區內展開代號「冠軍」（CHAMPION）暨「烽火」(FIRESTORM）的反非法入境者、反非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點。



行動中人員共拘捕5男25女，年齡介乎21至58歲，當中包括20名內地女子、兩名內地男子、4名非華裔女子、3名非華裔男子及一名本地女子。他們分別涉嫌「雇用非法勞工」、「行使虛假文書」、「藏有虛假文書」、「管有無效身份證」、「違反逗留條件」、「逾期居留」及「未獲入境處處長授權而留在香港」等。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由入境事務處跟進。

警方提醒，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。