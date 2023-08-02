盜竊二人組專攻同一連鎖商　屢偷逾$2萬藥物等轉售　一內地男落網

黃大仙一間連鎖零售商店日前發生盜竊案，警方經調查發現犯案人士為二人組，另涉全港多區同一連鎖商分店11宗盜竊案，賊人「前後腳」進入店舖，一人與店員傾談分散注意力之際，另一賊人則趁機偷取大量貴價藥物，包括營養補充劑、藥物、美容產品，贓物金額高達逾2萬元。

警方相信，賊人盜取藥物並非自用，會以其他途徑轉售圖利。警方昨日（1日）拘捕一名43歲持雙程證的中國籍男子，並正在追緝另一同夥。



黃大仙警區署理總督察林建宇（左）與黃大仙警區刑事部督察林英品（右）交代案件。（梁偉權攝）

警方表示，今年上半年全港整體罪案數字有上升趨勢，特別是盜竊相關的案件。 黃大仙警區亦有相同情況，自6月起展開代號為「暗谷」的反罪惡行動，並破獲一宗連環店舖盜竊案，涉及全港12間連鎖商店。

黃大仙警區署理總督察林建宇指，上周四（7月27日），黃大仙一間連鎖零售商發生一宗店舖盜竊案件，失竊的貨物為6盒藥物，市值3400港元，每款藥物價值約3百元至千元不等。警方相信，疑犯盜取大量藥物並非自用，而是作出轉售圖利用途。

兩賊組團犯案「前後腳」入舖 與店員傾談分散注意力

黃大仙警區刑事部接手調查，分析大量閉路電視，鎖定由兩名中國籍男子組成的犯罪團伙。他們與同類型11宗案件有關，案發時間均在7月發生，位置為同一大型連鎖商店舖。賊人目標偷取不同類別的健康食品及藥物，包括營養補充劑，藥物，美容產品等，商品市值高達2.2萬元。警方迅速鎖定被捕人身份，於昨日（1日）以盜竊罪名，拘捕一名43歲持雙程證的中國籍男子。案件現交由黃大仙警區刑事支援隊第一隊跟進調查。

警方指，賊人手法純熟，兩人會以「前後腳」進入店舖，其中一人向店舖職員詢問，以分散其注意力。另一人則趁機偷去貨物，得手後放入干擾防盜設施的袋，兩人再分開逃跑。賊人其後會透過不同渠道將贓物出售圖利。警方指將繼續追查失物去向，以及調查是否有人干犯處理贓物罪，不排除會有更多人被捕。

警呼籲市民不要接受市價較低的貨物 或犯「處理贓物罪」

黃大仙警區刑事部督察林英品呼籲，店舖應安裝高清閉路電視，進行防盜雙重認證，例如安裝防盜閘門及磁貼，及留意可疑人士，以上述手法搭訕職員，再趁機盜竊。

市民如發現有人企圖用明顯比市價低的價錢兜售貨物，應提高警覺及向警方舉報。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第24條「處理贓物罪」，任何人如知道或相信某些貨品是贓物而不誠實地收受該貨品，或協助另一人的利益而將該貨品保留、搬遷、處置或變現，或作出如此安排，即屬處理贓物，一經定罪最高可判監禁14年。