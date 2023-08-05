珍惜生命｜見習海關關員尖沙咀墮樓亡 海關：為家屬提供適切協助
撰文：凌逸德
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今日（5日）早上7時43分，尖沙咀發生墮樓案，一名33歲姓林男子懷疑在彌敦道及海防道交界一大廈天台墮下，送院搶救後證實不治。死者為海關見習關員，接受入職訓練剛滿六星期，海關表示對事件感到惋惜及難過，會為家屬提供一切適切協助。
據了解，今早6時許死者一名內地友人收到死者短訊指疑欲尋死，友人於是通知另一名居港朋友報案。警方經調查及翻查天眼，發現死者離開住所後，今早5時許到達上址大廈天台飲酒，至7時許被發現從高處墮下，初步調查相信事件無可疑。
海關表示對事件感到惋惜及難過，該名見習關員在學院接受入職訓練剛滿六星期，一直表現良好，事發時並非受訓時間。部門會為家屬提供一切適切協助，亦會為因事件受情緒困擾的同事提供心理輔導。警方現正對事件進行調查，海關會全力配合。
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