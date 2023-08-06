屯門傷人．案情｜疑犯飲住酒用利器插樹　傷者路經遇襲後碌落樓梯

屯門今（6日）午的傷人案，一名58歲男子在行人天橋遇襲，頭部中刀；疑犯潛逃近4小時後落網。消息稱，事發前疑犯一邊飲酒、一邊用利器插樹，驚動附近咖啡店東主報警；20分鐘後，事主路經天橋時遇襲，中刀後跌落樓梯暈倒，被趕抵搜索的警員發現，最終再有咖啡店顧客發現疑犯蹤影，通知警方將其拘捕。警方初步相信受害人與疑犯不認識，重案組已接手調查，正追查行兇動機，包括疑犯的精神狀況、是否受酒精影響等。



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被捕男子姓鍾（49歲），據悉初步調查沒有精神病紀錄。消息稱，下午約3時40分左右，有咖啡店東主發現一名可疑男子，在案發現場附近草坪飲酒，並手持一把刀刺插樹木，他遂拍片蒐證。疑犯見狀即跨過輕鐵站，在路軌遊走及指罵咖啡店東主，東主遂報警求助，可疑男隨即離去。據了解，警方接報到場後，列作「刑事毀壞」處理。

警員其後四圍兜截，未幾即發現案中姓林（58歲）男傷者於鳴琴街行人天橋暈倒，其左額有10厘米刀傷。警方經初步調查後，相信他於下午4時左右途經天橋時遇上疑犯，隨即被人用利器襲擊，事主因此跌落樓梯暈倒。及至晚上，咖啡店東主向警方表示，有顧客發現疑犯蹤影，最終在距案發現場300米外成功拉人，當時疑犯身上有酒氣。

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