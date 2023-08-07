屯門血案│疑刀插樹利器傷人疑犯落網　重案組檢走兩支約1呎長鐵釘

【8月7日 2230更新】警方經調查後，初步相信58歲男傷者頭部並非刀傷，不排除事主遇到疑犯後，受驚跌落樓梯而撞傷頭部，不涉襲擊成份。惟姓鍾（49歲）男疑犯涉手持利器徘徊，已被暫控一項「管有攻擊性武器」罪，案件將於8月8日上午在屯門裁判法院提堂。

屯門昨日（6日）發生血案，一名58歲男子在行人天橋遇襲，頭部受傷，傷勢似由利器造成；疑犯潛逃近4小時後落網。消息稱，事發前疑犯一邊飲酒、一邊用刀具插樹，驚動附近咖啡店東主報警；20分鐘後，事主路經天橋時遇襲，被擊傷後跌落樓梯暈倒，由趕抵搜索疑犯的警員發現。最終再有咖啡店顧客發現疑犯蹤影，通知警方將其拘捕。警方初步相信受害人與疑犯不認識，重案組已接手調查，正追查行兇動機，包括疑犯的精神狀況、是否受酒精影響等。據悉疑犯落網時身上有酒氣。



+ 2

警方表示，被捕男子49歲姓鍾；男傷者姓林，58歲。6日下午3時39分，警方接獲途人報案，指有一名男子懷疑手持利器，於屯門良運街一公園內徘徊，並以刀毀壞公園內一棵樹的樹幹。人員接報到場，於屯門鳴琴路一行人天橋梯間，發現男傷者受傷，懷疑被疑犯以利器襲擊。經進一步調查，人員於屯門鳴琴路拘捕疑犯，涉嫌「傷人」及「刑事毀壞」，並檢獲兩支長約32厘米（約1英尺）的鐵釘，他現正被扣留調查。案件交由屯門警區重案組跟進。男傷者頭部受傷，清醒被送往屯門醫院治理。