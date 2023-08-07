屯門血案．有片｜赤膊醉漢刀插樹向Cafe掟石鬧人　職員﹕眼神兇狠

【8月7日 2230更新】警方經調查後，初步相信58歲男傷者頭部並非刀傷，不排除事主遇到疑犯後，受驚跌落樓梯而撞傷頭部，不涉襲擊成份。惟姓鍾（49歲）男疑犯涉手持利器徘徊，已被暫控一項「管有攻擊性武器」罪，案件將於8月8日上午在屯門裁判法院提堂。

屯門昨（6日）午發生血案，一名赤膊迷彩褲中年男子涉嫌在鳴琴路行人天橋以利器襲擊一名素未謀面的男途人後潛逃，事隔近4小時後被熱心市民在案發現場約300米外發現，報警拘人。據了解，疑犯行兇前，曾被一間咖啡店內人士目擊他以刀插樹，客人感到行徑古怪，遂舉機拍攝紀錄。《香港01》取得兩段影片，可見該名男子打赤膊，在青田遊樂場一處草叢內，腳步浮浮遊走，樹上掛有數個懷疑屬其所有的袋。他手持大罐裝啤酒，不時舉罐暢飲，更曾將懷疑空罐拋向輕鐵路軌，另一手持尖銳硬物向樹幹用力一插。他又曾用手拉扯植物的葉子，又用腳不斷踐踏草地上一件物件，行徑怪異，更疑因醉酒而失平衡跌坐在地上。



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位於珀御地下、在輕鐵建生站及田景站之間的一間咖啡店的姓林女職員透露，第一次見該名疑兇。她指，昨早11時至12時許，已見到該名可疑男子站在對面草地。後來他揮舞一把懷疑開山刀，「中途已經係對住空氣向度鬧，好惡」、「有啲跳掣，以為撞鬼，佢對住空氣講嘢，眼神好兇狠」，更指她當時曾與男子對望，被他以手指住斥罵，令她至今仍猶有餘悸，「個眼神係到呢一刻仲記得」。

及至下午3時許，有熟客在店外露天位置用餐，疑與男子對望數眼後，男子便突然發難，跨過兩個欄杆，「好身手敏捷」，走入輕鐵站路軌取起地上石塊，「揸住石頭同幾舊磚，同埋佢有幾個袋，佢又攞返自己個袋嚟攻擊我哋」，然後狂罵店內人士，向店舖掉石塊及磚頭，「聽唔清楚佢鬧咩，跟住（大家）開始驚啦，個個入晒嚟鎖晒門，跟住我哋主動報警」，幸店內無人受傷或財物損失。

該名男子發現職員報案後，便向行人天橋方向逃去。警方接報後已極速到場，並在青田遊樂場一帶展開搜索，發現一名男途人在天橋受傷，懷疑被人鎅傷頭部。

咖啡店的姓林女職員指在屯門區生活及工作多年，亦曾遇過行為異常人士，惟昨日該名男子情況最為嚴重。（蔡正邦攝）

警方於昨日下午3時51分接獲報案，指在輕鐵站建生站及田景站之間的路軌，有一名男子持刀行走及鬧人，案件起初列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。警方隨即派員到場調查，並於附近一帶進行搜索，隨即在鳴琴路行人天橋發現一名58歲林姓受傷男子，左額有長達10厘米的刀傷，調查後相信傷者在天橋遇上該名可疑人士，遭襲擊後跌落樓梯，而疑人逃去無蹤。至晚上7時許，該間咖啡店再有顧客發現該名疑人，遂通知警方，警方其後在盈豐園對開鳴琴路行人路拘捕該名姓鍾49歲男子，涉嫌傷人。案件改列作「傷人」案處理。據悉，該名被捕男子初步沒有精神病紀錄，但事前曾飲酒，被捕時身有酒氣，他與傷者互不相識。