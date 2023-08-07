八旬婦提款53萬元　衣物包起藏買餸車　紅磡巿政大廈內遭4男偷走

今（7日）午12時許，警方接獲紅磡馬頭圍道11號紅磡巿政大廈一名中年男子報案，指其母親的買餸車遭盜走，車上放有逾50萬元現金，要求警方協助。警方接報到場，於現場搜查，於後樓梯搜回涉事買餸車，惟原本擺放在內的現金不翼而飛。



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據了解，該名89歲老婦疑睇新聞後，覺得會打仗及影響經濟，有感財產放於銀行不安全，上午9時許在50歲兒子陪同下，先後於三間銀行提取約53萬元現金，並用衣物及環保袋包裹，擺放在方形買餸車內。其後母子二人在紅磡廣場用膳後，中午12時左右前往紅磡巿政大廈體育館4樓洗手間；當兒子如廁期間，老婦獨自在外等候及綁鞋帶，身旁的買餸車隨即落入賊人手中。

警方經初步調查後，相信4名南亞裔男子涉案，其中1人負責落手、3人負責「睇水」，盜走買餸車及拿走車上財物後，其中3人經由後樓梯到一樓出口逃走，搭的士離去；剩餘1人則搭𨋢離去。警方帶走該名89歲老婦調查，案件交由九龍城警區刑事調查隊六隊跟進，暫未有人被捕。4名南亞裔男子俱30至40歲、戴口罩、其中兩人身穿深色上衣、深色褲子，1人穿淺色上衣、淺色褲子；1人穿粉色上衣、白色長褲。