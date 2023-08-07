車cam直擊｜屯公私家車撞路中鐵柱拋起噴火　目擊者：嘩嘩嘩火燭

屯門公路今午（7日）發生驚險意外，一輛私家車猝不及防撞上路中一條紅色長鐵柱，「嘭」一聲整架車被拋起，車底更一度噴火。尾隨車輛車cam拍到整個過程，司機乘客嚇至驚呼：「嘩嘩嘩！火燭！火燭！」幸私家車火勢自行熄滅，未釀大禍。意外起因疑有貨車行駛期間跌出長柱，事件中亦有另一輛私家車撞及，男司機需送院。



車cam片段顯示，當時一輛黑色私家車沿屯門公路往屯門方向快線行駛，其間前方有一輛貨車車速較慢，私家車欲向左切入中線，隨即可見一支紅色長柱出現在中線及快線之間的路面，私家車登時猝不及防，直撞長柱發出「砰」一聲，車身拋起，車底噴出橙色火焰。

Cam車見狀連忙向左切線，並減速閃避，車上有人驚叫「嘩嘩嘩！火燭！火燭！」另一把相信屬於小童的聲音亦驚呼：「邊度呀？邊度呀？嗰架車呀？」之後有人詫異問：「你見唔見到火燭呀？」另一人表示見到，問說：「嗰架車有無事呀喂？」有人回應：「使唔使幫手呀？」

片中亦可見前方不遠處，有一輛貨車停在路肩，車上載有一組三角形鐵架，與遺於路面的長柱相似。

事發後一輛黑色私家車停在中線與快線之間，一條紅色長柱在私家車前方路面。另有一輛貨車停在路肩，車上載有一組三角形鐵架，與遺於路面的長柱相似。（香港突發事故報料區facebook/網民Bosco Chu圖片）

警方在今日中午約5分鐘內，接獲兩宗相關報案。其中在中午12時29分，一名私家車女司機報警，稱其座駕在屯門公路往屯門方向行駛期間，遭一條從貨車跌下的鐵柱打中，私家車因而漏油，事件中無人受傷，但現場路面因有油跡而一度封閉。

另一宗案件發生在中午12時34分，警方接報指一名63歲姓莊男子，駕車沿屯門公路往屯門方向慢行駛時，有鐵器突然從車上跌下，跌於中線和快線之間。一名30歲姓李女子駕私家車沿中線駛經並輾過鐵器，她幸無受傷；另一名33歲姓李男子亦駕私家車沿快線經過現場，並撞到鐵器，李男感頭痛，由救護車送仁濟醫院治理。