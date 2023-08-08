警瓦解洗黑錢集團拘7人包括家傭　涉款1億元　警起回32萬元現金

警方瓦解一個洗黑錢集團，該集團招攬傀儡開立銀行帳戶，透過不同騙案方式欺詐受害人，將犯罪得益傳入傀儡戶口後，骨幹成員會經自動櫃員機以現金方式提取，再用以購買加密貨幣，以逃避執法人員追查。經調查，1.1億元犯罪得益當中的417萬元，已經證實與多宗投資騙案、網上求職騙案及電話騙案有關，行動撿取總值32萬元現金，警方正追查其他資金下落。



警方財富情報及調查科人員於2022年10 月起展開名為「義門」的打擊洗黑錢活動行動，並於2023年8月7日在全港各區展開拘捕行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕2名本地男子，3名泰國籍女子及2名菲律賓籍女子，年齡介乎33至45歲，當中1人為骨幹成員，另外6人為傀儡戶口持有人。他們分別報稱為家傭、運輸工人、清潔工人或無業。

該集團涉嫌利用48個傀儡戶口，清洗超過 1.1億港元懷疑犯罪得益，其中417萬港元，已經證實與12宗投資騙案、7宗網上求職騙案，以及2宗電話騙案有關。行動中，警方成功搗破該集團用作儲存傀儡戶口的銀行卡及現金的儲存倉，撿取總值32萬港幣現金，並搜出多張銀行提款卡及多部手提電話。

警方財富情報及調查科督察李志鵬指，「義門」為一個情報主導行動，透過深入調查及情報分析，成功鎖定一個洗黑錢集團。警方調查所得，該集團自2022年起以每個戶口大約數百至數千元的報酬，招攬傀儡開立銀行帳戶，並要求傀儡交出銀行卡及密碼 。

而集團以投資騙案、網上求職騙案及電話騙案欺詐受害人。 受害人根據騙徒指示將款項存入傀儡戶口，當中涉及 21宗發生在2022年10月至2023年6月間的騙案，總損失逾1300萬元。 當傀儡戶口接收犯罪得益後，犯罪集團會多次轉賬，同時經自動櫃員機提取部分現金，再用現金購買加密貨幣，以逃避追查。

警方財富情報及調查科今年8月7日至8月25日期間，開展了新一浪，反洗黑錢宣傳活動及教育工作，希望透過一系列活動，向廣大市民宣傳「唔租、唔借、唔賣」銀行戶口的信息，提升市民對反洗黑錢的認識。李志鵬強調，是次拘捕行動只是新一浪代號為「雋語」反洗黑錢執法行動的開端，警方會繼續採取主動調查及在適當的時候進行拘捕行動，打擊洗黑錢活動。