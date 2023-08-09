天眼曝光｜小巴撞拐杖翁　煞停後再開行捲車底　司機涉危駕被捕

長沙灣元州街今早發生奪命車禍，一名六旬男途人被小巴撞斃。現場有店舖的閉路電視拍攝到撞擊一刻，顯示小巴右轉青山道時撞倒事主，推行約4米後煞停，惟突然再開車，事主疑因此被捲入車底，最終傷重不治。



現場有兩間店舖的閉路電視拍攝到事發前及意外經過。其中有畫面拍攝到出事前，事主撐住拐杖站在行人路等候過馬路。他穿著短袖衫褲及波鞋，有一個斜孭袋。

另一條閉路電視短片，是斜對面馬路的店舖拍攝到，可見小巴由元州街右轉青山道時撞倒過路的事主，將他推行約4米始煞停；惟半秒後小巴突然郁動，行前一個車位才停下，事主疑因此被捲入車底。

警方經調查後稱，上午10時34分，一名45歲姓陸男子駕駛小巴沿元州街往青山道方向行駛，當駛至與青山道交界時，撞倒一名正在過路的63歲姓張男子。傷者被困小巴車底，由消防員救出，手腳受傷，半清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，於上午11時49分被證實死亡。司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，致電3661 9062與調查人員聯絡。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。