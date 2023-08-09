涉向3醉酒客埋身　扒走$25萬名錶等財物　持行街紙2非裔賊落網

上週末凌晨時份，灣仔區及中區發生了3宗針對醉酒人士的街頭盜竊案件。警方日前以「盜竊」罪拘捕兩名持「行街紙」的非洲漢，兩名男賊專在街頭挑選醉酒客落手，趁機走近安慰，再扒去身上貴重物品，例如勞力士及愛彼名貴手錶，一共掠去總值約25萬財物。



警方相信，已瓦解一個活躍與區內數周的盜竊團伙，並呼籲市民出外飲酒時應注意自身酒量，酒吧場所亦應留意客人身體狀況，提供適當協助。



灣仔警區刑事調查總督察盧宗旺交代案情。（梁偉權攝）

灣仔警區刑事調查總督察盧宗旺表示，上周末凌晨時份，3名受害男分別於灣仔及中區的娛樂場所飲酒消遣後，因醉酒不適歇在路邊，期間有數名非華裔男子走近他們，借意扶起慰問醉酒客，再趁機由受害人身上扒走個人財物，包括名貴手錶、電話以及銀包等等，失物總值逾港幣25萬。案發地點分別位於銅鑼灣羅素街、灣仔軒尼詩道近堅拿道西天橋、以及中環雲咸街。

據悉，賊人在街遊蕩數小時，覬覦打扮光鮮的醉酒客，盜去名貴手錶，例如勞力士及愛彼（Audemars Piguet）等品牌。3名受害人年齡介乎28至40歲，案發時其中一人醉至倒地動彈不得，知悉賊人正在盜竊，亦無力反抗。

灣仔刑事調查隊聯同情報組、反黑組以及特遣隊翻查閉路電視，作出深入調查後，鎖定兩名非華裔男子。並於昨日（8日）於灣仔及尖沙咀區內，拘捕兩名持不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）的男子，年齡分別為26至31歲。被捕男子國籍為利比亞籍及坦桑尼亞籍，兩人屬朋友關係，目前仍被扣查當中。警方相信，行動已瓦解一個活躍與區內數周的盜竊團伙。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

警方呼籲，市民外出消遣時，應注意酒量，若不勝酒力，應找朋友陪同，盡量避免單獨離開。警方亦呼籲酒吧業界，可留意客人離開店舖時身體情況，適時提供協助。若市民在街上目擊可疑人士，走近醉酒人士，應該盡快報警。