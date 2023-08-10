珍惜生命｜科技大學理學院女職員高處墮下　昏迷送院不治

今日（10日）上午8時13分，香港科技大學一名職員報案，指女同事由高處墮下，倒臥停車場對開地面。救援人員到場，女事主昏迷不醒，將她送往將軍澳醫院搶救，惜告不治。現場遺下少量急救用品，事後有員工在場清潔。警方調查後稱死者姓容60歲，在上址走廊墮下，沒有留下遺書。據了解，女事主疑受病患困擾。



科大回覆查詢稱，今早8時許接獲報告，指一名女子於科大校園內從高處墮下，即時報警求助。救護員到場為女子進行急救，惟女子最終於送院後證實不治。墮樓女子其後證實為科大生命科學部職員。

科大續稱，對墮樓事件深感悲痛和惋惜，並向墮樓同事的家人及親友致以深切的慰問。大學將盡力為事主家人提供協助，並會為有需要的大學師生提供情緒上的支援。科大設有「僱員支援計劃」，員工及其直屬家屬若有情緒困擾，可撥打熱線2755 9227尋求咨詢及輔導服務。

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