27歲巴西抵港男子體藏至少770克懷疑可卡因　被控販運危險藥物

香港海關毒品調查科機場調查課人員，破獲本年度第6宗航空旅客體內藏毒的案件。本周二（8日）為一名由巴西聖保羅經杜拜及泰國曼谷飛往香港的男子清關時，發現他提供的酒店預約資料與香港逗留的日數不符，於是懷疑他體內藏有毒品，其後將他送往醫院檢查。他在洗手間至今排出770克懷疑可卡因，隨即被海關以「販運危險藥物」罪名拘捕，並將於明日（11日）在西九龍裁判法院提堂。



一名由巴西聖保羅經杜拜及泰國曼谷抵港的男子被揭發體內藏毒，海關目前檢獲77粒、共重約770克懷疑可卡因，市值約85萬元。

香港海關毒品調查科機場調查課調查主任姚文顥表示，海關周二（8日）在機場為一名由巴西聖保羅經杜拜及泰國曼谷飛往香港的男子進行清關，發現該男子只持有輕便行李，而且提供的酒店預約資料與香港逗留的日數不符。當海關嘗試查問時，該男子自稱不懂英文，但海關透過西班牙語成功與他溝通，逐懷疑該名男子體內藏有毒品，將其帶到醫院檢查。

醫生確認男子體內藏有毒物，截至現時為止，該男子已排出77粒共重770克懷疑可卡因的毒品，相信其體內仍有懷疑毒品未被完成排出，海關推斷涉案毒品的總數量會比初步公布數字更多。海關拘捕該名27歲、報稱保安的抵港男子。

被捕男子向人員承認為報酬來港販毒，將繼續在醫院接受醫學觀察，海關已落案控告男子一項販運危險藥物罪名，案件將於明日（11日）在西九龍裁判法院提堂。

姚文顥強調，本港、內地與世界便捷往來，訪港旅客人隨之增加。海關留意到販毒份子利用航空運毒的數字亦有所增加。他指出，海關會適時調整執法策略，根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，以加強源頭打擊。他重申根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。