外傭東南亞雜貨店匯款$4萬失敗未獲退款　海關拘東主母女

早前有外傭在大埔一間東南亞雜貨店匯款4萬元時懷疑受騙，款項未被匯到指定戶口，雜貨店負責人亦無退款。海關今日（10日）表示，經調查後拘捕東南亞雜貨店的兩名女東主，據了解兩人為母女關係。兩人均獲准保釋候查，調查仍在繼續，海關不排除有更多人被捕。



海關指出，外傭通常會到就近的東南亞雜貨店以現金匯款，相關雜貨店雖無金錢服務經營者牌照，但會照樣收現金及手續費，一般以電子方式操方外地銀行戶口即時轉帳，或用人手將錢帶到外地存入銀行戶口。（陳浩然攝）

海關金錢服務監理科金錢服務調查課署理助理監督盧詠欣表示，海關7月中在社交平台留意到外傭僱主提及的案件後，主動聯絡受害外傭了解詳情，得知涉事東南亞雜貨店的負責人，在接受匯款當日無持有有效金錢服務經營者牌照，先在7月21日以涉嫌無牌經營金錢服務，拘捕雜貨店一名負責收款的44歲女東主及搜查店舖，再在跟進調查後，發現雜貨店以合伙人形式經營，遂於今日再拘捕該店另一19歲女東主。調查顯示，涉案雜貨店在2018年已有商業登記及經營零售業務，至於匯款方面，海關暫僅發現今次涉款4萬元的匯款資料，暫未涉其他相關案件。

據了解，涉案東南亞雜貨店是一個集團旗下的其中一間分店。受害外傭在5月23日匯款，惟該店5月30日始獲發經營金錢服務牌照。外傭懷疑受騙後，其僱主在7月中於社交平台發帖揭發事件，集團其後於7月14日主動取消該雜貨店的經營金錢服務牌照，海關則在7月21日拘捕44歲女東主，再在今日拘捕其19歲女兒。消息指警方亦正在調查案件是否涉嫌欺詐成分。

海關呼籲外傭切勿光顧無牌金錢服務經營者，匯款時亦應避免選擇先付款後匯款方案，應該即時核實匯款到帳情況。（陳浩然攝）

今年截至本月9日，海關已收到19宗無牌經營金錢服務案件。除本案外，其餘兩宗涉及其他東南亞雜貨店的無牌經營案件，分別涉款4,600元及1,020元，兩案匯款均成功完成。

盧詠欣指出，外傭經常需要匯款回鄉，包括每月出糧後的生活費或支付家鄉費用。她們通常會到就近的東南亞雜貨店以現金匯款，相關雜貨店雖無金錢服務經營者牌照，但會照樣收現金及手續費，一般以電子方式操方外地銀行戶口即時轉帳，或用人手將錢帶到外地存入銀行戶口。

海關金錢服務監理科金錢服務調查課署理助理監督盧詠欣（陳浩然攝）

她呼籲外傭僱主及中介公司提醒外傭，切勿光顧無牌金錢服務經營者，匯款時亦應避免選擇先付款後匯款方案，應該即時核實匯款到帳情況；如有需要，可到海關網頁eservices.customs.gov.hk/MSOS，查核服務提供者的牌照狀況。海關已開始聯絡領事館及外傭中介協會，籌備簡介會傳遞相關信息予外傭。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/），舉報懷疑無牌經營金錢服務的人。