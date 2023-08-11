雷霆2023｜警大埔搗百家樂賭檔　檢52萬大麻花　25男女被捕

警方指，為了響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」，以打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源，大埔警區反三合會行動組，昨日（10日）突擊搜查上水新成路一個單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔，檢獲一張百家樂賭枱、144副啤牌、面值約12.2萬元籌碼，一批傢具及約1.6萬元現金，拘捕一名31歲男負責人，涉嫌「經營賭博場所」，另外，9名男子及13名女子，年齡介乎28至79歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，被捕人當中有4名為持雙程證來港的內地人。



警方拘捕23人。（警方提供）

另外，大埔警區反三合會行動組同日大約傍晚6時在上水區展開打擊毒品行動，在和泰街發現一名男子形跡可疑，遂上前截查，在其手持的包裹中檢獲約2.3公斤懷疑大麻花，並於該名男子泊在附近的一架車輛內發現另一名女子，經初步調查後，警員以涉嫌「販毒」罪名拘捕該名29歲姓黃本地男子及25歲姓陳本地女子，被捕人現正被扣留調查，行動中檢獲的毒品總市值約52萬元。

警方重申根據香港法例148章《賭博條例》，「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月，販毒亦屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。