西貢狗女被車撞重創　前腳拖曳身體走動　目擊者：撞後數秒無知覺

西貢周三(9日)發生狗女被車撞至重傷的事件。動物機構Sai Kung Stray Friends Foundation在社交媒體發文稱,於當日下午4時15分左右,該隻狗女於西貢公路近孟公窩路疑被一輛車撞至重傷,而司機不顧而去,這一幕被車cam完整捕捉。從車cam片段可見,狗女從行人路旁走出馬路後,疑似被一輛黑色私家車撞倒。被撞倒後的狗女身體明顯負傷,只見牠用前腳吃力地拖曳住後肢走動,從馬路位置一拐一拐地移至行人路草堆旁。



車cam司機何先生表示,當時在行駛期間看見狗女從行人路草叢堆走出馬路,後被車輛撞倒,並反彈到地下。狗女被撞後有數秒沒有知覺,及後嘗試起身。他雖不確定黑色私家車撞倒狗女,但現場遺下車輛散落的零件,相信該零件是泥擋。他亦指,看見狗女被撞後,嘗試下車查看情況,惟狗女受驚,並逃去無蹤。

機構在社交媒體發文稱,機構義工Kathy得悉意外後,即連同志願者趕至現場並將狗狗救起,並送醫治理。狗女情況嚴重,因肺部受損而呼吸困難,更出現氣胸及左後腳脫臼等情況,需要進行手術。其腹部及腿部的傷勢同樣嚴重,需要每日洗傷口及敷料。機構呼籲有心人能夠捐款救助狗女。

Sai Kung Stray Friends Foundation主席Narelle Pamuk表示,狗女名叫「Mui Mui」,是一隻放養狗。她又指,白色車輛司機可能目擊案發經過,希望能夠與該車司機取得聯絡。被問及是否有報警,Narelle指,當時未曾想過報警,只一心專注於將狗女盡快送醫,但「We really should consider (我們確實應該考慮報警)。」

根據《道路交通條例》第374章第56條,凡因有車輛在道路上而有意外發生,以致「馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓或狗」受到損害,司機必須停車,並向警方或任何有合理理由提出要求的人提供其姓名及地址、車主的姓名或名稱及地址,以及該車輛的登記或識別標記或號碼,如果因任何理由未能提供詳情,「須在合理切實可行範圍內,盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時,親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外」,任何人一旦沒有即時停車,即屬犯法,可被判處罰1萬元及監禁12個月,如果沒有報案,可被判處罰款2.5萬元及監禁6個月。