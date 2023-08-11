牛池灣男乘客毆傷女車長　仍留醫或需動手術　九巴譴責襲擊行為

周三（9日）下午2時許，牛池灣一輛九巴女車長及一名男乘客疑因服務安排問題爭執，41歲女車長遭對方謾罵及出手毆傷，眼角骨裂留醫，兩人同被警方拘捕。九巴今日（11日）再發聲明指，受傷車長目前仍在留院接受治療，或需接受手術。



九巴重申，絕不容忍在前線員工，包括車長在正常執行職務期間，受到他人以言語或行為攻擊，更不會姑息任何暴力行為。九巴已安排法律支援及會繼續提供一切適切協助，九巴將加強指導員工於當值期間，如何應對受襲擊的情況，亦會為受影響員工提供心理輔導。



女車長被毆至重傷倒地。（汽車交通運輸業總工會九巴分會提供）

九巴聲明表示，對事件表示憤慨及痛心，強烈譴責襲擊車長的行為。該名女車長頭部、右眼及右肩受傷，其中右眼角位置骨裂，目前仍在留院接受治療，等候醫護人員進一步檢查，或需要接受手術治理。 九巴已派員探望受傷女車長，再次致以深切慰問，亦已安排法律支援及會繼續提供一切適切協助。

九巴重申，所有當值的前線員工包括車長、站長、車務督察和站務管理員，均為市民提供服務，絕不容忍在他們正常執行職務期間，受到他人以言語或行為攻擊，更不會姑息任何暴力行為。為進一步保障所有前線員工的人身安全，九巴會加強指導他們於當值期間如何應對受襲擊的情況，同時了解到有員工可能因為今次事件而心理受影響，會提供心理輔導。

事發周三（9日）下午2時許，41歲姓田女車長駕駛九巴，至新清水灣道38號近聖言中學對開，一名51歲姓方男乘客上車，兩人疑因服務安排問題爭執，雙方口角繼而動武。女車長面部受傷一度暈倒，其後回復清醒送院，惟眼角骨裂仍然留醫。方男則腳擦傷、頸部腫傷送往聯合醫院治理。兩人均涉「在公眾地方打鬥」被捕。