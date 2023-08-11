西貢狗女被車撞重傷　警：接獲司機停車報案　到場無發現狗隻

西貢周三（9日）發生私家車撞狗隻意外。動物機構Sai Kung Stray Friends Foundation在社交媒體發文稱，當日下午4時15分左右，該隻放養狗女於西貢公路近孟公窩路疑被一輛車撞至重傷，指司機懷疑不顧而去。志願者趕至現場並將狗狗救起，並送醫治理。



警方今日（11日）表示，周三下午約4時至30分，接獲一名63歲姓曾男司機報案，指他駕駛一輛私家車沿西貢公路往九龍方向行駛，其間懷疑撞到一隻在馬路上的狗隻，遂停車並報案。警員接報到場，未有發現相關狗隻。案件列作「交通意外 – 動物受傷」，交由東九龍總區交通部意外調查隊跟進。



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據其他駕駛人士目擊，當時一隻狗從行人路草叢堆走出馬路，後被車輛撞倒，並反彈到地下。狗隻被撞後有數秒沒有知覺，及後嘗試起身。現場遺下車輛散落的零件，目擊者嘗試下車查看情況，惟狗女受驚，並逃去無蹤。

有動物義工得悉意外後，連同志願者趕至現場並將狗狗救起，並送醫治理。狗女情況嚴重，因肺部受損而呼吸困難，更出現氣胸及左後腳脫臼等情況，需要進行手術。其腹部及腿部的傷勢同樣嚴重，需要每日洗傷口及敷料。