警打擊「黑的」　兩司機涉濫收車資被捕

西九龍總區交通部聯同油尖警區，由昨日（11日）起連續兩日在尖沙咀區內進行代號「先刺」行動，主要打擊的士濫收車資、拒載、行車期間沒有展示的士咪表指示器等違規行為，警員拘捕兩名的士司機，並向8名違法的士司機發出10張交通傳票通知書。



行動期間，警員喬裝乘客，由廣東道前往一些熱門旅遊景點，其間發現兩名的士司機懷疑濫收車資，索取高於合理車資的費用，於是拘捕兩名32歲及55歲本地男司機，分別涉嫌「濫收車資」及「沒有展示的士計程錶指示器」，他們現已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。另外，警方在區內不同旅遊景點及公共運輸交匯處向乘客派發相關的宣傳單張，以提醒市民有關資訊。

警方非常重視的士懷疑濫收車資的行爲，並提醒市民有關罪行屬嚴重違法行為，根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第47條，任何的士之登記車主或司機所收取之的士租用費，不得超過法例指明的適當收費率。任何人無合理辯解而違反此規例，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。警方會繼續採取果斷的執法行動，打擊濫收車資等有關的士司機的不法行為，以保障市民及遊客的權益。市民及遊客如發現任何有關的士司機的違法行為，應記下時間、地點、的士車牌、司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。