警油尖打擊無牌酒吧拘17人　檢$5.9萬酒水及$72.5萬毒品

油尖警區特別職務隊、反三合會行動組、重案組、尖沙咀分區雜項調查隊及油麻地分區雜項調查隊人員一連兩日（11至12日）進行代號「戰馬」（WARHORSE）的聯合行動，打擊區內無牌賣酒及酒吧內的非法活動。行動中，警方共拘捕17人，檢獲總市值約5.9萬元的酒類飲品及總市值約72.5萬元的懷疑毒品。



行動中，警方共拘捕17人，檢獲總市值約5.9萬元的酒類飲品及總市值約72.5萬元的懷疑毒品。（警方提供）

油尖警區特別職務隊人員今日（12日）凌晨約2時突擊搜查尖沙咀山林道18號一間懷疑無牌樓上酒吧，檢獲約674克懷疑可卡因，市值約70萬元，及市值約1.4萬元的酒類飲品。該酒吧姓談（39歲）本地男負責人涉嫌「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被補；而酒吧內的2男2女（32歲至37歲）本地顧客，則涉嫌「販運危險藥物」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

油尖警區重案組人員昨日（11日）凌晨約2時突擊搜查尖沙咀金巴利道40號一間樓上酒吧，拘捕一名姓陳（19歲）本地男負責人，及4名（26歲至39歲）本地男職員，涉嫌「販運危險藥物」。行動中，人員共檢獲13支共重約17.76克懷疑可卡因煙、約8包共重約3.86克懷疑冰毒、3包共重約3.58克懷疑「Happy粉」及小量懷疑「搖頭丸」，總值約2.4萬元。

同日凌晨約2時，油尖警區反三合會行動組人員突擊搜查尖沙咀山林道21號一間樓上酒吧，拘捕酒吧一名姓黃（40歲）本地男負責人，及3名（27歲至34歲）本地男職員，涉嫌「販運危險藥物」。行動中，人員共檢獲3包共重約0.8克懷疑可卡因、小量沾有懷疑可卡因粉末的錫紙及透明膠袋，毒品總值約1000元。

另外，尖沙咀分區雜項調查隊人員昨日下午約4時，派員喬裝顧客到尖沙咀柯士甸路4-4A號一間懷疑無牌樓上酒吧，並拘捕一名姓梁（24歲）女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。行動中，人員檢獲市值900元的酒類飲品。

同日晚上約8時，油麻地分區雜項調查隊人員派員喬裝顧客到油麻地廣東道306號地下一懷疑無牌酒吧，一名37歲尼泊爾籍男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕；另一名30歲 印度籍女職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。人員共檢獲市值4.5萬元的酒類飲品。