紅磡黃埔花園戶主外出疑忘記關門　引賊入室失逾11萬元財物

紅磡黃埔花園一個單位遭到爆竊，懷疑是戶主外出時失魂，忘記關大門而引賊入室。警方於昨日（13日）晚上11時許，接獲一名陳姓44歲女子報案，指自己是紅磡必嘉街121號黃埔花園1期金柏苑一單位的住戶，發現單位大門沒有關上，懷疑遭爆竊，經初步點算後，發現共約值10萬元的2條金頸鏈及7對龍鳳手鐲，以及約1.68萬元現金不翼而飛。警方將案件列作爆竊，交由九龍城警區刑事調查隊接手調查，暫未有人被捕。



據了解，涉事單位共一家四口及一名印尼女傭居住。從商的張姓男戶主昨清晨離家外出工作，當印傭起床時，發現單位木門及鐵閘半掩，而客廳一個膠袋被打開，裡面合共1.68萬元現金不見了。印傭當時未起疑心，誤以為是僱主取走金錢並忘記關門，沒有報警求助。

直至當晚11時許，當戶主回家後，印傭主動提及事件，戶主聞悉後大驚，立即檢查單位，發現木門及鐵閘沒被撬過，屋內亦無搜掠痕跡，但睡房內一個化妝包懷疑被偷走，內有共值約10萬元的金器。警方及後接報到場調查，向戶主查問，他才憶起清晨出門時，懷疑忘記關上木門和鐵閘，未知是否因此招惹賊人入屋偷走財物。