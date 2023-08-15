油麻地七旬翁遇襲頭部重創　中年漢被揭報假案　被捕後再頭槌襲警

油麻地發生「報假案」傷人案。今（15日）午12時43分，警方接獲一名男子報案，他指自己與另一名七旬翁在油麻地鴉打街35號一唐樓梯間被兩名男女搶劫。警員趕抵尋獲一名受傷老翁，他頭部等多處受傷，幸仍清醒，由救護車送往廣華醫院。惟警方經調查後證實沒有發生劫案，相信報案人施襲後「自編自導」，遂以涉嫌「傷人」及「誤導警務人員」將其拘捕。據了解，有人被帶署後亦用頭襲擊警員，亦涉「襲警」被捕。



+ 2

消息稱，遇襲老翁姓郭（75歲），居於上址大廈；被捕男子姓林（50歲），據悉數天前亦開始暫住上址。事發時，郭翁的菲律賓籍契女偕男友登門造訪，但良久無人應門，契女遂致電林男了解。詎料林男隨即開門，兩人入屋查看後，赫見郭翁頭部嚴重受傷，浴血倒地；林男即伺機逃去。

據了解，林男先後兩次報警，分別指與郭翁在梯間被兩名泰籍男女持手槍物體打劫，郭翁跌落樓梯受傷，最終林男在大廈地下被警方截獲及揭發「報假案」，帶返油麻地警署後又用頭襲擊警員，幸遇襲警員毋須送院。警方初步相信林男與郭翁因金錢債務問題爭執，期間林男持硬物施襲。

警方表示，15日中午12時43分，接獲一名50歲姓林男子報案，指他與75歲姓郭男子在油麻地鴉打街35號的梯間被一名男子及一名女子搶劫，並被硬物襲擊，該兩名男女其後逃去，警員接報到場，郭男頭眼受傷，清醒被送往廣華醫院治理，調查期間，林男懷疑情緒激動，以頭襲擊一名男警務人員，警員毋須送院。

警方經進一步調查，懷疑當時林男與郭男因金錢問題爭執，其間林男懷疑以硬物襲擊郭男，並報案向警方提供虛假資料，誤導警務人員，林男涉嫌傷人、誤導警務人員及襲警被捕，現正被扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。