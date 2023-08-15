海關一日搗元朗兩私煙倉　檢$530萬私煙拘一男

香港海關昨日（14日）在元朗進行反私煙行動，搗破兩個私煙儲存倉庫，檢獲144萬枝私煙，估計市值530萬元，應課稅值360萬元。海關拘捕一名34歲男子。據悉 ，他報稱為搬運工人，收受報酬處理該批私煙。案件明日（16日）在屯門裁判法院提堂。



海關昨日突擊搜查元朗大旗嶺一間鐵皮屋，搗破一個私煙儲存倉庫，在內檢獲99萬枝懷疑私煙。海關其後作出跟進行動，再在公庵路一個鐵皮屋，搗破另一個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲約45萬支懷疑私煙。

海關稅收罪案調查科高級調查主任范進仁指，兩個倉庫由同一集團所擁有，集團利用偏僻及隱蔽的鐵皮場作掩飾，並選擇於晚上時分處理私煙，企圖增加海關的執法難度此外，為分散風險，集團將私煙分散儲存，減少被充公的損失。海關相信，該批涉案私煙主要供應新界區。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。