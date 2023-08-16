跨部門旺角打擊非法勞工　16男女被捕

警方表示，旺角警區和西九龍總區機動部隊，聯同入境事務處及民政事務總署，根據線報及深入調查後，昨日（15日）展開代號「冠軍」的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查旺角區內多個地點，總共拘捕16人，分別是一名本地男子、一名內地男子、一名非華裔男子、6名內地女子及7名非華裔女子，年齡介乎24歲至60歲，分別涉嫌「僱用非法勞工」、「非法入境」、「違反逗留條件」及「逾期居留」等罪名，被捕人現正被扣留調查，部份被捕人稍後將交由入境事務處跟進。



人員拘捕16人。（警方提供）

據了解，涉案內地男女持雙程證，一名被捕泰國女子持護照到港，涉案6名印尼女子中，5人持本港身分證，餘下一人持「行街紙」，另一名越南男子則持越南身分證。

警方稱，旺角警區一直積極打擊相關罪行，並與相關部門和持份者合作搜集情報，在不同地點採取突擊或聯合行動。

根據香港法例115章《入境條例》，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。