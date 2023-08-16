警迪士尼外喬裝內地客　遭「黑的」兜搭　兩司機涉濫收車資被捕

警方表示，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊，根據線報及經深入調查後，前日（14日）晚上約9時在大嶼山北幻想道，進行打擊的士違例行動，重點打擊的士司機濫收車資，「損害香港形象的違法行為」，以「放蛇」方式拘捕兩名的士司機。據了解，「放蛇警」在迪士尼樂園外登上涉事的士。



警員當晚喬裝內地旅客，並被兩名的士司機兜搭，以高於正常車資接載人員前往兩間分別位於沙田區的酒店，警員發現該兩名的士司機，涉嫌沒有啟動計程錶按錶收費，其中一名司機更沒有展示的士司機證，該兩名分別37及51歲的士司機分別涉嫌「兜客」、「濫收車資」、「沒有撥動的士計程錶」及「沒有展示的士司機證」被捕，現正被扣留調查，兩輛的士已被即時拖往汽車扣留中心作進一步檢驗，案件交由新界南總區執行及管制組特遣隊繼續調查，行動仍然進行中，警方不排除會有更多人被捕。

警方強調，會繼續採取果斷的執法行動，打擊濫收車資等有關的士違法行為，以保障市民及遊客的權益，及維護香港的國際形象，市民如發現任何有關的士違法行為，應記下時間、地點、的士車牌，司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。