警破釣魚短訊集團　5男女被捕包括16歲男生　為搵快錢助購物套現

警方拘捕5名男女，涉嫌與新界南警區12宗釣魚網站的騙案有關，涉及金額約30萬元。被捕疑犯均為下線成員，為搵快錢而被招攬入犯罪集團，當中最年幼的疑犯為16歲男學生。



新界南總區重案組高級督察王婉貞簡報案情稱，警方發現到有受害人收到騙徒發出釣魚短訊，以某電訊公司積分即將到期或換領禮品為名，誘騙受害人點擊虛假網站連結。受害人依指示於虛假網站輸入個人資料及信用卡資料，包括信用卡號碼、交易認證密碼、信用卡安全碼及到期日等等。期後受害人在不知情亦沒有遺失信用卡的情況下，被盜用信用卡購買不同類型的商品。

新界南總區刑事部情報組展開調查，鎖定5男女目標人士，他們涉嫌於5月初在全港各區利用盗取的信用卡資料購買電子產品，涉及12宗同類案件，損失金額約30萬。警方今日（16日）採取拘捕行動，拘捕涉案2男3女（16歲至75歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他們報稱學生、家庭主婦及無業等。行動中，警方檢取8部手提電話、1部平板電腦及3部手提電腦，以及疑犯犯案時身穿的衣物。5人現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

王婉貞續稱，犯罪集團有明確分工，透過社交平台招攬想搵快錢的下線成員，包括招攬只有16歲的學生作為詐騙成員，他按指使下用受害人信用卡資料經網購平台購買電子產品，並到自助提貨櫃提貨，然後由上線變賣電子產品，以收取犯罪得益。這些搵快錢的下線成員在不知不覺間參與詐騙集團落單買貨、親身收貨等最高風險的詐騙活動。

新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君總督察呼籲市民提高警覺，指「釣魚訊息騙案」時有發生，騙徒會假冒成電訊公司、政府部門等等，漁翁撒網式發出釣魚手機訊息SMS，以不同藉口誘騙大家點擊釣魚連結，輸入個人資料及信用卡資料，從而盜用受害人的銀行戶口金錢。

根據統計，新界南總區今年上半年接獲533宗「釣魚訊息騙案」，較去年同期的49宗上升超過9倍；損失金額更上升15倍至超過1,400萬港元。就「釣魚訊息騙案」，警方提醒市民，部份釣魚短訊的發送人名字，會設定成與真實機構相同的機構名稱，手機系統就會把同名發送者認作同一發送人，因此真假短訊都會被放在同一個文件夾，令人難以分辨發送來源。所以收到一些附有超連結的短訊時，一定要抱懷疑態度，切勿隨便點擊超連結以登入任何可疑網頁。

另外點擊網頁時需細心留意，其外觀和感覺上與相關公司的慣常網站是否不同，會否未能轉換語言、部份按鈕或連結失效、有錯別字或文句不通。另外其聲稱的推廣獎賞或優惠，與官方資訊中有否提及過，或者優惠是否合理，甚至輸入不正確的信用卡資料都可以順利「過版」，如出現上述情況，則有很大機會屬釣魚網站，應立即離開。

警方又呼籲市民切勿在來歷不明的應用程式或網站，輸入個人資料、信用卡或銀行賬戶資料、信用卡安全碼(CVC/CVV)或一次性密碼，以免被騙徒盜用戶口。如有懷疑，除了與親友研究，或者聯絡有關機構例如到門市核實其真確性，亦可在警方守網者網站（CyberDefender.hk）「防騙視伏器」或手機版應用程式「防騙視伏App」輸入可疑電郵地址或電話號碼作評估詐騙風險，或致電「防騙易 18222」熱線查詢。