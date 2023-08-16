旺角私家車違例遇截　揭車藏冰壺伸縮棍　司機和乘客共3人被捕

今日（16日）下午3時12分，有交通警員巡經旺角道及砵蘭街交界，發現一輛私家車涉嫌違反交通規例，於是截停車輛調查。警員期間發現涉事男司機並非車主，形跡可疑，而且車輛行車證已過期，於是圍封涉事私家車搜查，並在車上檢出毒品吸食工具冰壺及一枝伸縮棍等違法物品，於是拘捕司機和兩名乘客共3人



警方表示，16日下午3時12分，西九龍總區交通部執行及管制組在區內巡邏期間，發現涉事私家車在旺角道及砵蘭街交界懷疑未有遵守道路交通標誌，遂上前截查，警員其後搜查私家車，並在車上檢獲一支懷疑伸縮警棍、一個懷疑冰壺及兩個懷疑虛假車牌，經初步調查後，53歲姓謝男司機未能通過快速口腔液測試，其後謝男拒絕提供血液樣本作檢驗，涉嫌在藥物影響下駕駛、拒絕提供樣本以作分析、駕駛無牌車輛、駕駛時沒有第三者保險、管有違禁武器、管有工具作吸食用途、管有適合作非法用途的工具及違反交通標誌被捕。

另外，車內的45歲姓黃男乘客則涉嫌允許他人駕駛時沒有第三者保險、沒有展示有效的車輛牌照、管有違禁武器、管有工具作吸食用途及管有適合作非法用途的工具被捕，38歲姓鄭男乘客則涉嫌管有違禁武器、管有工具作吸食用途及管有適合作非法用途的工具被捕。