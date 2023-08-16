警油麻地深水埗冚非法賭檔　共拘21人包括兩名女主持

油尖警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，今日（16日）下午約2時展開代號「逸影」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查油麻地廟街一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。警員於行動中，拘捕一名41歲印尼籍女子，涉嫌「管理賭博場所」及「違反逗留條件」；另外，單位內5名本地男子、3名本地女子、1名巴基斯坦籍男子、1名印度籍男子及1名內地女子，年齡介乎28至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」及「未能出示身分證明文件」被捕，所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警方共檢獲4部釣魚機、一部讀卡機、一批遊戲卡及約8,000元賭款。



深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（16日）下午約2時在區內進行代號「虎撲」的打擊非法賭博行動，突擊搜查大南街一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。警員在單位內拘捕一名51歲姓陳本地女子涉嫌「經營賭博場所」；另外，單位內有4名本地女子、3名本地男子以及1名持雙程證的內地男子，年齡介乎27至72歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警方亦檢獲兩張電動麻雀枱、兩副麻雀及約600元現金。



警方於油麻地廟街搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，並拘捕12名男女，包括一名41歲印尼籍女主持。（警方提供圖片）

警方於深水埗搗破一個懷疑非法麻將賭檔，並拘捕9名男女，包括一名51歲女主持。（警方提供圖片）

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁7年。任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判罰款3萬元及監禁9個月。