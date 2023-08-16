警聯入境處新界掃黃及反黑工　共拘34人

新界南總區機動部隊、葵青、荃灣、沙田、大嶼山及機場警區聯同入境事務處人員，在區內進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動。人員共拘捕34名男女，包括8名本地男子、1名本地女子、11名內地男子、13名內地女子及１名印度籍男子，年齡介乎21至68歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」、「僱用不可合法受僱的人」及「企圖爆竊」。在被捕人中，2名本地男子、1名本地女子及1名印度籍，則分別涉嫌罰款及缺席法庭聆訊，而被通緝。



荃灣警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日（16日）下午聯同新界南總區機動部隊及入境事務處人員於區內反非法勞工行動。行動中，警員於河背街、沙咀道、眾安街及川龍街一帶拘捕12名持雙程證的內地女子，年齡介乎29至45歲，涉嫌違反逗留條件。所有被捕女子現正被扣留調查，稍後將交由相關部門跟進。

另外 ，沙田警區特別職務隊人員於今日下午約1時展開打擊非法勞工及掃黃行動。行動中，人員突擊搜查大涌橋路一酒店，並於一房間內拘捕一名21歲內地女子，涉嫌違反逗留條件。她現正被扣留調查。警員在行動中檢獲一批證物，包括避孕套、毛巾及潤滑劑等。

根據香港法例115章《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。