私煙集團招聘暑期工　土瓜灣17歲少年搬煙斷正　海關檢$233萬貨

香港海關今日（16日）在土瓜灣道進行反私煙行動，在一間工業大廈附近截查一名17歲無業男子，當時他正在搬運紙箱。海關上前截查，發現箱中內藏3萬枝未完稅香煙，海關人員押返男子到附近一單位調查，再發現多60萬枝未完稅香煙。行動中，海關一共搜獲63萬枝未完稅私煙，市值233萬元，應課稅值158萬元。



海關稅收罪案調查科調查主任麥頌賢指，檢獲的私煙有不同牌子，相信供應予九龍東市場。私煙集團企圖招募未成年人士，在暑假期間，從事非法活動，協助處理私煙。海關會繼續調查私煙來源以及少年收取多少報酬，不排除有更多人被捕。據悉，17歲被捕少年的工作主要為派煙。



據悉，17歲被捕少年的工作主要為派煙。（林振華攝）

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。