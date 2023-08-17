警迪士尼樂園外「放蛇」　打擊「黑的」和「白牌車」　2司機被捕

警方一連兩日在迪士尼樂園外「放蛇」打擊黑的等違法行為。警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊，昨日（16日）晚上在大嶼山迪士尼樂園進行打擊的士違例行動，重點打擊的士司機濫收車資的違法行為，以及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的「白牌車」，拘捕兩名司機。



警方表示，昨日下午派出喬裝人員，在樂園對開登上一輛沒有出租汽車許可證的私家車，到達目的地沙田後，司機收取車資，警員以涉嫌干犯「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」等拘捕該名43歲姓袁男司機。

另外，人員同晚約10時喬裝內地旅客，其間被一名69歲的士司機兜搭，以高於正常車資接載警員前往一間位於沙田的酒店。過程中，該名司機沒有啟動計程錶按錶收費，亦沒有展示的士司機證，警員以「兜客」、「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」、「沒有撥動的士計程錶指示器」和「沒有展示的士司機證」等罪名拘捕該名的士司機，有關的士已即時被拖往大欖涌汽車扣留中心作進一步檢驗。

警方稱，會繼續採取果斷的執法行動，同時打擊涉及的士和白牌車的罪行，以保障市民及遊客的權益，維護香港的國際形象。