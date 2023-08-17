中環無良賊踢跌婆婆搶劫　盜信用卡碌逾$5萬　警拘21歲男

中環和安里上周日（13日）發生一宗搶劫案，一名男賊從後踢跌一名七旬婆婆，搶去婆婆約1.1萬元財物後，同日利用婆婆的信用卡於多間店舖購物，涉款約5.4萬元。警方經調查後，周二（15日）拘捕一名涉事21歲印度籍男子涉嫌搶劫，現正被扣留調查。案件將於明日（18日）在東區裁判法院提堂。



事發上周日早上11時許，警方接報一名72歲婆婆，遭一名男賊從後踢跌，頭部、手腳多處擦傷。賊人搶去婆婆約1.1萬元財物，包括裝有3千元現金及多張信用卡的銀包及手機，其後逃去。賊人同日在中環及屯門多間店舖內，利用婆婆的信用卡購物，涉及金額大約5.4萬元。

中區警區刑事調查總督察阮潔雯指，港島總區刑事部聯同中區警區經過深入調查，翻查大量閉路電視後，鎖定疑犯身份，周二（15日）在屯門區內，以涉嫌「行劫」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕一名21歲持香港身分證的印度籍男子。他報稱為一名地盤工人， 目前正被警方扣留調查，案件交由中區警區刑事調查隊第8隊跟進。行動中警員檢獲被捕人犯案時身穿衣物，以及盜用受害人信用卡所買的部份贓物，包括手提電話及衣物。