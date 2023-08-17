警一連10日打擊騙案拘105人最細16歲　77案涉款逾億

警方新界南總區人員於本月7至16日，一連10日展開新一輪行動代號「淺岸」行動，以打擊科技罪案，包括鎖定一個手機釣魚短訊詐騙集團，拘捕5名男女、包括一名16歲男生，涉嫌在12宗騙案騙取約30萬元；整個行動警方共拘捕105人，涉及77宗不同類型的騙案，總損失金額約1億25萬元。



警方指出，行動中被捕的74男31女（16至76歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），當中大部份為傀儡戶口持有人，被不法分子誘騙開立銀行戶口，或將自己的個人戶口提供給犯罪分子，用作清洗各種科技罪案的犯罪得益。他們共涉及77宗案件，包括釣魚短訊、求職、借貸、投資、電話、網上情緣及網上購物等騙案，總損失金額約1億25萬元。

被捕人當中亦包括一詐騙集團成員，騙徒向受害人發出釣魚手機短訊，訛稱其帳戶積分即將到期或以換領禮品為名，誘騙受害人在短訊附上的網站連結內輸入個人資料及信用卡資料，其後利用受害人的信用卡資料購物。新界南總區刑事部於前日及昨日（15及16日）拘捕2男3女（16至75歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」，懷疑他們與今年5月至7月全港多區發生的12宗同類型騙案有關，共涉及約30萬元。

▼警方就釣魚短訊詐騙集團案檢獲的證物▼



警方提醒市民除了要小心上述各類騙案外，亦要小心保護個人資料，切勿將個人資料交給陌生人，以免跌入洗黑錢陷阱。警方重申，即使戶口持有人聲稱不知其個人戶口被用作洗黑錢亦不能免責，可能會被控「洗黑錢」罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。