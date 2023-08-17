海關接連搗破土瓜灣屯門兩私煙倉　檢$680萬私煙　三男被捕

香港海關昨日（16日）在土瓜灣和屯門進行反私煙行動，先後搗破兩個私煙儲存倉庫，檢獲共185萬枝懷疑未完稅香煙，估計市值680萬元，應課稅值460萬元。海關拘捕三名男子，分別17歲、30歲及33歲，並扣查一輛懷疑用作分銷用途的輕型貨車。



海關稅收罪案調查科調查主任龔卓烽指，海關人員於昨日下午搗破屯門順風圍一間用作儲存私煙的鐵皮屋，並拘捕兩名男子。二人居住在鐵皮屋內管理倉庫，以減低進出次數，避免被人揭發，另外選址位置鄰民居，以掩飾真正用途。海關估計，涉案私煙來自內地，主要供應予新界西區。兩人被控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，將於明日（18日）在屯門裁判法院提堂。



海關搗破屯門順風圍一個私煙儲存鐵皮屋倉庫。（海關提供相片）

而海關人員於同日下午亦突擊搜查土瓜灣道一個工業大廈單位，並在單位內檢獲約65萬支懷疑私煙，並拘捕一名17歲報稱無業的懷疑涉案青年。被捕男子已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，並於9月19日在九龍城裁判法院提堂。

海關突擊搜查土瓜灣道一個工業大廈單位，共檢獲一批私煙。（海關提供圖片）

海關指會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。