嘉道理農場1.5米水巨蜥　上周五治療期間溜走　園方發文籲找尋

今日（18日）上午9時許，嘉道理農場在其Facebook專頁發文，指在園內爬行動物觀賞台展出超過8年的水巨蜥Aberdeen，於上周五（11日）在臨時展區接受腳趾傷患治療期間，推倒圍欄上的一塊木板，從小縫隙中溜走。園方已按野生動物救援工作相關的特殊許可程序，即時向有關部門報告動物失蹤事件。



嘉道理農場在文中呼籲市民協助尋找水巨蜥Aberdeen，不過提醒稱，牠雖然沒有攻擊性，但身體強壯，受困時會奮力逃脫，因此切勿試圖捕捉。如任何人目擊Aberdeen的行蹤，請即聯絡園方報告，讓動物護理員跟進尋回。



（嘉道理農場圖片）

嘉道理農場指，水巨蜥Aberdeen一直擔當動物大使，幫助數以千計的訪客認識爬行動物的生活習性。Aberdeen身長約1.5米，牠在一宗非法寵物貿易中被拯救後，轉移到嘉道理農場定居。

嘉道理農場續指，希望牠還在本園內徘徊，但水巨蜥有遠距離覓食的習性，可能已走到離園一段距離的地方。園方十分擔心牠在繁忙的交通道路遇上意外受傷或死亡。

如有任何關於水巨蜥Aberdeen的消息或目擊牠的行蹤，請即聯絡嘉道理農場：

電話：2483 7122 / 2483 7200

手機：6713 9881

電郵：fauna@kfbg.org

