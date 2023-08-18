柬埔寨運港貨櫃木薯乾藏$6200萬私煙　海關X光檢查揭內有乾坤

海關偵破一宗經海路走私香煙案，在兩個從柬埔寨抵港的貨櫃內，檢獲約1,680萬支懷疑私煙，市值約6,200萬元，應課稅值約4,200萬元。涉案貨櫃載有切碎的木薯乾，以圖掩飾藏有私煙，惟海關以X光檢查揭發內有乾坤，不排除該批私煙原擬轉口到其他地方。海關正繼續調查案件，暫未有人被捕。



涉案貨櫃近櫃門位置的紙箱內載有切碎的木薯乾，以圖掩飾櫃內藏有私煙。（翁鈺輝攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任趙啟榮指出，涉案兩個40呎貨櫃由柬埔寨以遠洋船運抵香港，報稱載有2,200箱、共4萬公斤木薯。惟過往貨物資料顯示，木薯通常由泰國或越南進口香港，由柬埔寨進口較罕見，故海關決定扣留兩個貨櫃檢查。

兩個涉案貨櫃內近櫃門位置的數十個紙箱內載有木薯乾，其餘紙箱均載有私煙。（翁鈺輝攝）

海關人員本月15日在葵涌驗貨場，先以X光流動車輛檢查系統檢查該兩個貨櫃，X光影像顯示近櫃門位置的密度與貨櫃較後位置密度不一樣。人員開櫃後，發現所有貨物均用紙箱，以箱中箱形式包裝，近櫃門的數十個紙箱裝有切碎的木薯乾，其餘全部載有懷疑私煙，相信不法分子企圖以小量申報的木薯，放在貨櫃較前位置，以圖掩飾貨櫃內藏私煙。海關經點算後，發現櫃內紙箱總數及貨物總重量，均較申報為少及輕。

趙啟榮稱，自煙草稅增加後，海關加強執法打擊私煙，今年至今已檢獲逾4.6億支私煙，市值逾15億元，應課稅值約10億元。海關會密切注視走私香煙情況，繼續打擊私煙，以保障政府稅收。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪最高罰款200萬及監禁7年。另根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。