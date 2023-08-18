半世紀T形路牌全港僅存76個　 路政署豎立符現時標準路牌替代失物

有超過半世紀歷史的T形街道名牌，接連失竊。警方今日（18日）拘捕一名無業男，涉嫌盜竊路牌後，再用數千元轉售予人收藏圖利。路政署今日表示，先後發現10個街名牌被非法移除，署方將豎立符合現時標準的街名牌替代。



截至今年8月中，本港現存舊式街名牌僅存76個，分布於8區。若署方得悉設有舊式T字型街名牌的建築物外牆將被拆卸，會要求有關人士交回有關街名牌，轉交予文物保育部門或博物館收藏，探討妥善保存方案。



警方今日拘捕一名無業男，涉盜竊路牌。（梁偉權攝）

增至10個路牌失蹤 將豎立符合現時標準的街名牌替代

路政署指，早前派員巡查北河街、福華街、鴨寮街、基隆街、保安道、醫局街、惠安街、博文街及馬頭角道時，先後發現10個舊式T字型街名牌懷疑被非法移除，因此已就事件報警。署方已在有關街道豎立符合現時標準的街名牌標示街道的名稱。

署方已安排職員巡查轄下所有現存有紀錄的T字型街名牌，截至今年8月中，路政署有紀錄的現存舊式T字型街名牌共有76個，分布於8個地區，分別為深水埗區、北區、大埔區、九龍城區、油尖旺區、中西區、灣仔區及東區，約60多條街道。

署方指，轄下所有街名牌均屬政府公物，若署方發現有街名牌懷疑被非法移除，會報警處理。若署方得悉設有舊式T字型街名牌的建築物外牆將被拆卸，會向相關負責人提供意見，並要求有關人士交回有關街名牌，署方亦會就探討妥善保存T字型街名牌的方案，諮詢有關文物保育部門的意見，並把名牌交予文物保育部門或博物館收藏。

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