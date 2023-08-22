12港人案｜鄧棨然內地刑滿出獄移交香港警方　抵達天水圍警署

12港人案中在內地服刑完畢的鄧棨然，今日（22日）返港移交香港警方。根據司法機構網頁顯示，區域法院將於周三（23日）下午2時半審理鄧棨然「依令緝捕歸案」程序。今早大批傳媒已到天水圍警署採訪，有警員拉起橙色膠帶，並在場維持秩序。直至上午11時許，鄧棨然乘坐的黑色七人車駛進天水圍警署，車窗拉上簾，無法看到車內情況；而鄧的家人亦已到警署門口等候。據了解，鄧棨然今晚會留在天水圍警署，明天下午會直接送往區域法院應訊。



上午11時許，鄧棨然乘坐的黑色七人車駛進天水圍警署。（余俊亮攝）

鄧棨然的家人亦已到警署門口等候。（翁鈺輝攝）

根據司法機構網頁顯示，區域法院將於周三下午2時半審理鄧棨然的案件，由法官高勁修處理「依令緝捕歸案」程序，預計需時 15 分鐘。（司法機構網頁）

鄧棨然在港涉及2019年一宗縱火案，被控串謀意圖危害生命而縱火，以及屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。鄧涉嫌於2020年聯同另外11人偷渡離港，在內地水域被捕，事件被稱為「12港人案」，其中涉案的11人已先後被押送回港接受審訊或判刑。根據資料，鄧棨然涉嫌「組織他人偷越邊境」罪成，被深圳市鹽田區人民法院判囚3年及罰款2萬元人民幣，案情指他指是主腦角色。

12名港人前年涉嫌偷渡離港，在內地水域被捕，11人先後被押送回港，其中8人已就「妨礙司法公正罪」認罪。

「12港人」潛逃至被遣返的經過。(詳看下圖)

+ 6

12名港人犯案時的年齡介乎16歲至31歲，12人分別為李宇軒、張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃偉然、鄧棨然、嚴文謙、黃臨福及喬映瑜。《新華社》報道指，庭審披露鄧棨然及喬映瑜準備偷渡前期已與「上家」商議偷渡計劃，並被安排組織策劃偷渡。鄧棨然購買快艇，在安排下學習基本駕駛快艇的技能，並負責駕駛偷渡快艇，喬映瑜則負責與其他涉案人員聯絡。