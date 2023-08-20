警聯入境處一連四日反罪惡拘423人　冚賭場毒窟檢$300萬毒品

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員及入境事務處，於上周三起一連四日（16日至19日）在全港多區展開代號「雷霆」、「逸影」及「撒哈拉」的反罪惡及反三合會行動。行動中，警方搗破14個非法賭場、1個毒窟、兩間無牌按摩院及一間無牌酒吧，合共拘捕423人，並檢獲約13萬現金、一批約市值300萬的毒品，包括1.9公斤可卡因、1.5公斤冰毒及其他毒品、大批賭博工具及武器，當中包括4把刀及一支伸縮棍。



警方有組織罪案及三合會調查科高級督察盛尉仁交代案情。（馬耀文攝）

警方有組織罪案及三合會調查科高級督察盛尉仁表示，有組織罪案及三合會調查科聯同西九龍總區人員及入境事務處，於8月16日深水埗進行聯合巡查，及於8月17日於尖沙咀展開代號「撒哈拉」的行動，聯手巡查區內相關黑點以打撃三合會活動及非法勞工的情況，堵截至昨日（19日）合共拘捕423人，包括281名男子及142名女子，年齡介乎16至93歲，當中包括81名非華裔人士，涉嫌傷人、襲擊至身體造成傷害、藏有攻擊性或違禁武器、非法集結、刑事毀壞、販運及藏有危險藥物、經營毒窟、以欺詐手段獲得財產、洗黑錢、經營非法賭場及按摩院、非法入境以及違反逗留條件被捕。盛尉仁續稱，當中93歲被捕女子涉及一宗於長洲非法賭場內賭博案件。

警方重申，打擊三合會、犯罪集團及有組織罪行是警務處處長首要行動項目之一。警方絕不容忍涉及三合會的非法活動，會不遺餘力繼續以情報主導的行動全力打擊三合會及堵截其收入來源。