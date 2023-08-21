警新界北區反罪惡行動　4天拘68人共涉8宗罪　包括36名非華裔男女

新界北總區刑事部聯同新界北總區行動部及新界北各警區人員，在上周四至周日（17至20日）一連四天展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，共拘捕68人，當中包括36名非華裔男女，各人分別涉及「刑事毀壞」、「販運危險藥物」、「在賭埸以外任何場所或在街道上進行賭博」、「違反逗留條件」、「逾期居留」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「在無領取牌照的地方飲酒」等罪名。



警方一連四天多次出動，高調巡查北區多個地方及突擊搜查多個場所，行動中共拘捕86人。（警方提供圖片）

為打擊三合會活動、堵截其收入來源及嚴重街頭暴力事件，警方一連四天多次出動，高調巡查北區多個地方及突擊搜查多個場所，行動期間，新界北總區刑事部人員在八鄉紅毛潭搗破一個毒品儲存倉，拘捕一名48歲姓曾本地男子，當場檢獲約891克懷疑冰毒。

警員亦在元朗媽橫路搗破一個懷疑無牌酒吧，63歲姓連本地男子疑主持人被捕，單位內6名本地男子、4名本地女子、16名非華裔男子及19名非華裔女子，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，各人年齡介乎28至63歲，現場亦檢獲大量啤酒及酒吧設備。

四天反罪惡行動共拘捕68人，包括24名本地男子、8名本地女子、17名非華裔男子及19名非華裔女子，被捕人士年齡由16厔86歲，所有被捕人現正被扣留調查。