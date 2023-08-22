警偕入境處油尖區掃黃反黑工　21男女被捕

警方表示，油尖警區聯同機動部隊及入境事務處人員，根據線報及深入調查後，昨日（21日）展開代號「冠軍」（CHAMPION）暨「烽火」（FIRESTORM）的打擊非法入境者和非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕21人。行動中，人員拘捕14名持雙程證的內地女子、4名持雙程證的內地男子、1名外籍女子、1名非華裔女子及1名本地男子，年齡介乎21歲至73歲。他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「僱用非法勞工」及「未得授權在香港接受僱傭工作」等。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由入境事務處跟進。



根據香港法例第115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。