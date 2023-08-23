跨部門大嶼山反爆竊行動　海陸空巡邏搜索　向居民派防罪單張

警方表示，為針對大嶼山區近月發生的爆竊案件以及有不少市民於暑期外出旅遊，大嶼山警區於本月5日及19日展開一連串代號「迅雪」的跨部門海陸空反爆竊聯合行動。行動中，大嶼山警區軍裝人員聯同新界南總區機動部隊和新界北總區快速應變部隊人員，於區內高危地點及山嶺範圍巡邏，並搜查山上隱蔽位置及竊匪可能匿藏的地方，同時配合飛行服務隊直升機的高空偵察及水警南分區人員的近岸巡邏。



新界南總區衝鋒隊及交通部人員於不同時段設置路障，截查可疑車輛或乘客；分區軍裝巡邏小隊亦於深夜時分加強巡邏區內黑點，以打擊區內的爆竊案；大嶼山北分區人員亦到訪區內大型屋苑，勘察靠近山坡或設有棚架的大廈等爆竊高危地點，並向物業管理人員提供防罪建議。

新界南總區防止罪案辦公室及大嶼山警區警民關係組亦在愉景灣、梅窩碼頭、上嶺皮、長沙、塘福及水口等一帶進行防罪宣傳，向物業管理人員和居民們派發家居防盜裝置及宣傳單張，提醒居民主動採取防盜措施，見疑即報。大嶼山警區會繼續與社區各持份者保持緊密聯絡，加強警民合作。警方亦會繼續以情報主導為依歸，配合與物業管理人員合作進行高姿態巡邏，打擊入屋盜竊等嚴重罪行，以保護市民生命及財產。

警方提醒，市民外出或就寢時應確保門窗已鎖上，市民亦應考慮為家居加裝窗花及閉路電視等防盜系統，並發揮守望相助精神，遇見疑人，立即報警救助。